Klinikum Leverkusen Lipödem-Behandlung ist jetzt Kassenleistung

Die Beine sind schwer und schmerzen, in Proportion zum Oberkörper wirken sie meist viel zu dick. In Deutschland sind Schätzungen zufolge mehr als 4,2 Millionen Menschen von einem Lipödem betroffen, in den allermeisten Fällen Frauen. Bei einem Lipödem vermehren sich die Fettzellen unkontrolliert im Fettgewebe der Unterhaut. An den betroffenen Stellen bilden sich harte Knubbel. Diese sind sehr berührungs- und druckempfindlich. Bereits nach kleinen Stößen treten Blutergüsse auf.