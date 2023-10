Klinikschließungen bei Kplus „Keine Auswirkungen auf Leverkusen“

Die Ankündigung des Kplus Verbunds, seine Kliniken in Solingen, Hilden und Hahn zu schließen, hat Wellen der Verunsicherung auch nach Leverkusen getragen. Allein in Hilden und Hahn sollen 1500 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren. Das Remigius-Krankenhaus in Opladen gehört ebenfalls zum Kplus-Verbund. Bisher hieß es, es sei finanziell eigenständig und von den Auswirkungen der Insolvenz der anderen Häuser nicht direkt betroffen.