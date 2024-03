Neues Umweltprojekt für Grundschüler in Leverkusen Ab in die „Klimawerkstatt“

Innerhalb des städtischen Klimaschutzprojektes „energieLux“ wurde der Ordner, der aus Gras- und Umweltpapier besteht, 1800 Erstklässlern in Leverkusen zur Verfügung gestellt. Nur drei Grundschulen blieben außen vor. Zwei meldet sich erst, nachdem der Druck in Auftrag gegeben wurde, zurück. Die dritte Schule war an einer digitalen Version interessiert. Insgesamt hat die Stadt rund 20.000 Euro in das Projekt „Klimawerkstatt“ investiert.