Demo in Leverkusen : Klimastreik mit „Bestatter“ vor dem Rathaus

Leverkusen Rund 60 Demonstranten versammelten sich in Wiesdorf, darunter viele Eltern mit Kindern.

Mit der Aktion wollen rund 60 Demonstranten auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen, indem sie die Todesopfer symbolisieren. Die Initiative „Parents for future“ der Nabu und BUND hatten im Rahmen eines globalen Aktionstages am Rathaus in Wiesdorf, in der Schlebuscher und der Opladener Fußgängerzone zum „Klimastreik“ aufgerufen.