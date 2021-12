Klimaschutz von Leverkusen aus : Naturgut startet Klima-Projekt

Leverkusen Von Leverkusen aus sollen 56 weitere geeignete Bildungszentren gefunden werden. Die außerschulischen Einrichtungen sollen Verbrauchern dabei helfen, Treibhausgase zu senken und Ressourcen zu schonen.

Mehr Bildung in Sachen Umweltschutz hatte sich das Naturgut Ophoven bereits von 2017 bis 2020 auf die Fahnen geschrieben, als es unter dem Titel „BildungKlima-plus“ ein Netzwerk von bundesweit 16 Bildungszentren in Sachen Umweltschutz gründete. Nun soll das Angebot noch breiter werden. Diese Woche fiel der Startschuss für das Projekt „BildungKlima-plus-56“. Damit sollen 56 weitere außerschule Lernorte (wie Kindergärten, Volkshochschulen, Umweltbildungszentren oder Jugendherbergen) gefunden werden, die als „Bildungszentren Klimaschutz“ fungieren können. Verbraucher sollen sich dort darüber informieren können, wie sich ihre Treibhausgasemissionen senken lassen. Bei der Suche nach geeigneten Einrichtungen wird das Naturgut unterstützt vom Klimahaus „Bremerhaven 8° Ost“, der Auwaldstation Leipzig und der Umweltstation Rothsee des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern (LBV) aus der Nähe von Nürnberg.