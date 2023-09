Projekt aus Leverkusen bei Aktionswoche Gebäudegrün In Imbach kommt gutes Klima vom Dach

Ist es nicht Verschwendung von Fläche, wenn man das Hausdach nicht nutzt? Aus der Antwort auf die Frage ist bei Carola und Ralf Goetze-Baumart aus Imbach in Vorzeigeprojekt entstanden. „Das ist mein Elternhaus. Als meine Eltern starben, übernahmen wir das Haus, und wir wussten, dass wir kernsanieren müssen“, berichtet Carola Goetze-Baumart. „Da haben wir uns gedacht, dass wir uns wegen der Klimaänderungen auch selbst verändern müssen.“ Für die Leverkusener bedeutete das, dass neben der Wärmepumpe ein begrüntes Dach hermusste. „Ich bin seit über 40 Jahren Greenpeace-Mitglied und wollte die Chance nutzen, mit einem Eigenheim ein paar ökologische Projekte zu verwirklichen.“ Das ist im Sinne der Stadt, die per Grünsatzung bei Neubauprojekten unter anderem Fassaden- und Dachbegrünung vorgeben will.