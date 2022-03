Klimaschutz an der Hans-Christian-Andersen-Schule : Schüler engagieren sich für die Umwelt

Hitdorf Was es mit dem Thema Klima- und Umweltschutz auf sich hat, haben jetzt die Schüler der Andersen-Grundschule ganz praktisch erfahren.

(Ob mit der richtigen Mülltrennung, einer nachhaltigen Ernährung oder dem Einkaufen mit Jutebeutel: Es gibt viele Möglichkeiten, um zum Klimaschutz beizutragen. Die Schüler der Hans-Christian-Andersen-Schule in Hitdorf machen es vor. Vom 18. Februar bis zum 4. März haben sie bereits die zweite Klimaschutz-Challenge durchgeführt – in der Schule und zu Hause. Dabei stellten sie nicht nur ihre eigens Verhalten auf den Prüfstand.

In der Schule gab es zwei Nachhaltigkeitsprojekttage zu den Themen „Pullovertag – Wie spare ich Heizenergie ein?“ und „Mülleimercheck – Wie trenne ich Müll richtig?“. An diesen beiden Tagen hat die gesamte Schule zu den entsprechenden Themen gearbeitet. Am Pullovertag wurde die Heizung heruntergedreht und alle Schüler kamen in einem dicken Pullover zur Schule. Beim Mülleimercheck wurden alle Mülleimer kontrolliert – auch die der Lehrer. Zusätzliche Informationen zum Klimaschutz erhielten die Schüler auf dem „Schule der Zukunft – Padlet“ der Schule.