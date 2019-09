„Fridays for Future“ : Klima-Großdemo in Wiesdorf geplant

Falko Schröder ist Sprecher von „Fridays for Future“ Leverkusen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wiesdorf Ein weltweiter Streik für den Klimaschutz soll am Freitag, 20. September, stattfinden. Auch die Leverkusener Gruppe der „Fridays for Future“-Bewegung macht mit. Treffpunkt ist dann um 11.30 Uhr der Friedrich-Ebert-Platz in Wiesdorf.

Dort sind Reden geplant, teilt Falko Schröder von der Ortsgruppe mit. „Nach einem open-mic werden wir auf den Europaring gehen und dort eine Abschlusskundgebung halten. Mit der abschließenden Blockade des Autoverkehres wollen wir ein weiteres Zeichen setzen und verdeutlichen, dass unsere Proteste ernst sind.“ Zum Termin seien auch alle Erwachsenen aufgerufen zu streiken. „Ein Generalstreik aller, ob Schüler, Eltern, Arbeitnehmer oder Selbstständiger, dieser Tag soll ein Zeichen sein, dass uns allen etwas an der Zukunft der Menschheit liegt“, betont Schröder. „Auch wenn viel über Klimaschutz gesprochen wird, wird nicht genug getan, um das weltweite Problem in den Griff zu bekommen. Wir werden weiter streiken.“

