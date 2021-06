Konzert der Veranstaltungsreihe zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland : Klezmer-Klänge: „crazy freilich“ spielt in der Bielertkirche

Leverkusen-Opladen „Der Rebbe tanzt“ ist ein Konzert in der Veranstaltungsreihe des Opladener Geschichtsverein zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland.

Viele Monate waren in der Pandemie nur virtuelle Veranstaltungen möglich. An Konzerte war kaum zu denken, trotzdem hat der Opladener Geschichtsverein (OGV) an der Planung einer besonderen Veranstaltung zum Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ festgehalten. Tatsächlich kann nun das Leverkusener Klezmer-Ensemble „crazy freilach“ am Sonntag, 20. Juni, in der Opladener Bielertkirche am Berliner Platz auch vor Publikum spielen. Die Anzahl der zugelassenen Besucher entscheidet sich kurzfristig, abhängig von der Entwicklung der Inzidenzen. Eine Anmeldung für das Konzert, das um 18.30 Uhr beginn, ist deswegen erforderlich. Zusätzlich wird das Konzert via Zoom übertragen.