Musikschule Leverkusen : Klezmer-Ensemble mit neuer Leitung

Die Gruppen der Musikschule zeigten ihr Können und ihre Bandbreite.

Ein ungewohntes Bild zeigte sich beim Tag der offenen Tür der städtischen Musikschule in Wiesdorf. Denn das nunmehr sechste Klezmer-Ensemble der Musikschule wird nicht mehr von Musikschulen-Chef Jürgen Ohrem geleitet wie die Ensembles zuvor. Nein, ganz offiziell war im Programm der Name Julian Hilgert verzeichnet. „Na ja, ich muss ja jetzt schon mal vorsorgen“, sagte Ohrem über die neue Leitung des Ensembles, „in drei Jahren gehe ich in Rente und da muss man jetzt schon einen Blick darauf haben, dass alles mit Erfolg seinen weiteren Gang geht.“