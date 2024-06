Kleingarten-Wettbewerb in Leverkuusen Wo es sprießt und gedeiht

Das ist ein Termin für Frühaufsteher: Samstag trafen sich Vertreter von Politik und Stadt um 7.15 Uhr an der ersten Kleingartenanlage in Hitdorf – und den Tag über folgten mehr als ein Dutzend weiterer übers Stadtgebiet verteilt. Für den alljährlichen Kleingartenwettbewerb in Leverkusen stand am Samstag die Begehung an.