Legendäre Gartenparty in Leverkusen-Opladen Ein Ministadtfest am Kettnersbusch

Gut gelaunte Besucher feierten, tanzten und genossen die besondere Atmosphäre beim legendären Gartenfest in der Kleingartenanlage am Kettnersbusch. Das startete am Samstag bei geradezu tropischen Temperaturen und endete noch nicht, obwohl ein heftiges Gewitter am späten Abend für Abkühlung und eine zwischenzeitliche Unterbrechung sorgte. Weiter ging es am Sonntag, in erster Linie mit Kinderbelustigung.