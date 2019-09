Naturgut Ophoven : Ein Burgfest für kleine und große Tüftler

Michel (9) lernte beim Burgfest das Drechseln wie im Mittelalter. Das Ergebnis konnte sich durchaus sehen lassen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Konzentriert blickt Laurin auf das glühende Stück Metall vor ihm auf dem Amboss. Jetzt bloß treffen, mag dem Fünfjährige wohl gerade durch den Kopf gehen. Dass Schmieden des Laternenhakens ist für den Jungen gar nicht so einfach – auch wenn er sich künstlerisch und handwerklich auch zu Hause austobt.

Auf dem Burgfest des Naturgut Ophoven versucht er sich in einer für ihn ganz unbekannten Kunst.

So verwundert es nicht, dass der schwere Hammer immer mal wieder sein Ziel verfehlt. „Für sein Alter ist das schon in Ordnung“, bekundet der Lehrmeister dennoch. Dass Marcel Schäffer eigentlich gar nicht gelernter Schmied ist, tut dem Lob derweil keinen Abbruch. Der Erzieher hatte die Schmiedewerkstatt für Kinder im Rahmen seiner Abschlussprüfung ins Leben gerufen. Seitdem stehen Kinder bei ihm Schlange, wollen selbst einmal mit Hammer das weiche Metall in Form bringen. Bis zu 800 Grad wird das in der Glut heiß, betont Schäffer – und führt zu seinem Tun aus: „Ich kann einfach gut mit Kindern.“

Der im Team mit Laurin erschaffene Haken erhält nun im Garten der noch jungen Familie einen Ehrenplatz im Werkschuppen des jungen Tüftlers. Der werkelt dort mit Holz, Metall und Stein. „Er versucht seine Werke dann in der Nachbarschaft zu verkaufen“, erzählt Mutter Ilonka Reuter. Schon seit einiger Zeit ginge das so. Dazu passt, was der Drechselmeister von gegenüber der kleinen Schmiede zu seinem Handwerk erläuterte. Denn wie habe Michelangelo einst nach der Erschaffung des Davids im Hinblick auf seinen Marmorblock gesagt: „Ich habe nur entfernt, was nicht dazu gehörte.“