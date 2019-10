Klaus Gollan zeigt Ausstellung „Rückblick“ : Mystisches, Fragwürdiges und Fremdes

Unter dem Titel „Rückblick“ stellt Klaus Gollan Acrylbilder aus, die eigenen und die von Uschi Hungerberg, Ulrike Tartler, und Ingrid Wigger. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Klaus Gollan zeigt unter dem Titel „Rückblick“ in der Stadtbibliothek Werke aus 56 Jahren künstlerischen Schaffens.

Der Täter kehrt häufig an den Tatort zurück, das wissen wir aus zahlreichen TV-Krimis. Das gilt auch für den Maler Klaus Gollan, der vor sechs Jahren anregte, eine leere Ecke in der Stadtbibliothek zur Präsentation von Kunst zu nutzen. Viele Ausstellungen später wurde dort nun seine Schau „Rückblick“ eröffnet – passenderweise am Welttag des Buches. Das Wort Retrospektive fand er unpassend, denn erstens ist es nur eine kleine, aber beispielhafte Auswahl, die in der Leverkusener Galerie mit den meisten Büchern zu sehen ist. Und außerdem: „Ich habe noch nicht mit der Malerei abgerechnet, vielleicht kommt da noch was.“

Mit Sicherheit kommt da noch was, denn Klaus Gollan ist nach wie vor aktiv, hat beispielsweise kürzlich für seine Duo-Präsentation mit Peter Lorenz in der Kunstnacht extra noch ein großformatiges Bild mit Gold und Silber geschaffen. Das ist in der „Rückblick“-Auswahl neben anderen aus verschiedenen Phasen zu sehen. Die Zahlen neben Bildern seien keine Preise, merkt er verschmitzt an. Sie verraten die Entstehungsjahre und dabei fällt auf, dass ihn ähnliche Themen über die Jahre beschäftigt haben und er bei aller Veränderung seinem Stil treu geworden ist.

info Ausstellung ist bis 20. November zu sehen Die Ausstellung „Rückblick“ ist noch bis zum 20. November in der Stadtbibliothek, Rathausgalerie, zu sehen. Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag 11 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 14 Uhr.

Das Mystische, Fragwürdige und Fremde begleitet ihn beim Malen. Norbert Kaluza, der als Vorsitzender des Künstlervereins ArteLEV die Eröffnungsrede hielt, hat sich gefragt was einen typischen Gollan ausmacht. Für ihn sind es die menschenähnlichen aber skurrilen Wesen, die auf unterschiedliche Weise variiert immer wieder auftauchen. Mischwesen aus Frauenkörpern, Pferd, Fisch und Hirschgeweih, die an Geschichten und Darstellungen aus der Mythologie erinnern. Götter aus dem Untergrund oder aus dem Unterbewusstsein. Oder sind es Traumbilder? Freud und Jung lassen grüßen.

„Wenn einer rauskriegt, was es wirklich ist, wäre mir das schon unangenehm“, meinte Gollan geheimnisvoll. „Sehen Sie, was sie wollen“, empfahl sein Kollege Kaluza, der zwei passende Skulpturen zu dieser Schau beigetragen hat. Eindeutig weibliche Figuren, aber ganz stark reduziert. Und er lud ein, in den Bildern nach den versteckten Schlüsseln zu suchen, beziehungsweise im eigenen Unterbewusstsein zu graben.

Klaus Gollan hat sich mit der Hälfte des zur Verfügung stehenden Platzes beschränkt, um für ihn wichtige Bilder ab seiner Studienzeit 1963 zu zeigen und hat seinen drei Schülerinnen die restlichen Wände und Vitrinen überlassen. Sie kopieren ihn nicht, sondern entwickeln sich sehr eigenständig. Er erzähle ihnen nur etwas über Komposition und gebe ihnen Hilfen wie: „Da musst du noch einen Stopper hineinsetzen.“