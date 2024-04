Westdeutsche Sinfonia spielt im Forum Leverkusen Vierter Klassiksonntag lockt mit Bruch, Elgar und Wagner

Zum vierten und letzten Mal in dieser Saison veranstaltet die städtische Kultur am Sonntag, 21. April, einen Klassiksonntag, der mit einer Einführungsmatinee um 11 Uhr im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich beginnt. Dort erläutert Dirigent Dirk Joeres die Zusammenhänge des Programms sowie Aufbau und Hintergründe der einzelnen Stücke mit kurzen Einspielungen und Demonstrationen am Klavier. Außerdem wird der junge, aufstrebende Geiger Julian Krainrath dazukommen und über die Besonderheiten der Interpretation des Violinkonzertes Nr. 1 op. 26 von Max Bruch sprechen. Er spielt bei der Aufführung am Abend den virtuosen Solopart dieses Violinkonzertes, das zu den populärsten Werken seiner Gattung gehört und als Inbegriff des romantischen Solokonzertes gilt.