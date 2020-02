Westdeutsche Sinfonia mit Andrej Bielow : Musikalische Gratwanderung

Leverkusen Tschaikowskys „stinkendes“ Konzert für Violine und Orchester präsentiert mit fulminantem Wohlgeruch.

Heute ist Pjotr Tschaikowskys Konzert für Violine und Orchester ausgesprochen beliebt. Für Geiger gehört die Solopartie, die einst als „unspielbar“ galt, zu den vier wichtigsten Referenzstücken überhaupt, erzählte Andrej Bielow bei der Einführungsmatinee am 3. Klassik-Sonntag der Saison. Am Abend spielte er diesen Part, begleitet von der Westdeutschen Sinfonia Leverkusen im Forum-Konzert.

Verwirrt haben könnte die ungewohnte Fülle der kleinen verknüpften Motive, was Bielow so erklärt: „Tschaikowsky war ein Komponist der Durchführung.“ Vor allem aber sei die Interpretation der Partie eine Gratwanderung. „Mit zu viel Gefühl und Vibrato kann es manieriert wirken.“ Vermutlich wurde das Solo mit zu viel „russischer Seele“ vorgetragen, und das konnte beim Wiener Publikum nicht ankommen.

Andrej Bielow hat für sich die richtige Mixtur von Emotion und kühler, technischer Perfektion ausgelotet, um solche Ausrutscher zu vermeiden. Sehr zur Freude des Publikums, das nach seiner fulminanten Partie beim abendlichen Auftritt völlig aus dem Häuschen war. Wer schon am Vormittag im Schloss dabei war, konnte auch den sympathischen und mitteilsamen Menschen kennenlernen, etwas von seinen Beweggründen erfahren, außerdem eine Vorstellung von Aufbau, Entstehung und Besonderheiten bekommen. Auch von dem kleinen und kunstvollen Stück, mit dem das Orchester den Konzertabend so illustrativ eröffnete, und dessen Programm der Komponist der „Steppenskizze in Mittelasien“ ganz genau beschrieben hatte.