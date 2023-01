Leverkusen Klassik-Sonntag mit Anton Bruckner

Leverkusen · Die Westdeutsche Sinfonie zieht es am Sonntag musikalisch nach Österreich. Am Vormittag gibt es eine Einführung zum Konzert in Schloss Morsbroich.

18.01.2023, 15:36 Uhr

Die Westdeutsche Sinfonie spielt am 22. Januar Anton Bruckner. Foto: Miserius, Uwe (umi)