Jugendkunstgruppem : Klasse Liebes(kummer)wirrwarr

Leverkusen Schauspielkurs der Jugendkunstgruppen spielte eigene Fassung von "Kasimir und Karoline"

Die Tür zum Theatersaal ist noch geschlossen und während die Zuschauer im Foyer noch Nüsschen knabbern und ein Kaltgetränk genießen, suchen zwei Personen noch freiwillige Paare, die bei der Live-Übertragung der Sendung „Halte dich an deiner Liebe fest“ mitmachen wollten. Unschwer zu erkennen ist der Kameramann und bei der jungen Frau, die so resolut die passenden Kandidaten – Kasimir und Karoline und Der Merkl Franz mit seiner Erna – animiert und auswählt, ist ganz offensichtlich die Regisseurin.

„Erst seit letzter Nacht“ erzählte Vanessa Topf dem Premieren-Publikum nach dem heftigen Schlussapplaus. Sie hat die Rolle, die ihr auf den Leib geschnitten scheint, erst ganz kurzfristig übernommen. Gar kein Problem, denn sie kennt sich definitiv am besten im Stück aus, schließlich hat sie selbst diese modernisierte Version von „Kasimir und Karoline“ frei nach Ödön von Horváth geschrieben, speziell für den Schauspielkursus der Jugendkunstgruppen, den sie leitet. Nach der Aufführung der Jüngeren im Kurs I vor 14 Tagen zeigten an diesem Wochenende die Vierzehn- bis 18-Jährigen, was sie im vergangenen Jahr erarbeitet haben.