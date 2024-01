Plakataktion in Bussen in Leverkusen Klares Nein zu Grapschern

Leverkusen · Klare Kante gegen Grapscher in der Karnevalssession: So lässt sich das Ziel der Plakataktion zusammenfassen, die ab sofort in Bussen der Wupsi läuft.

11.01.2024 , 08:00 Uhr

Uwe Richrath, Prinz Mally und Marc Kretkowski (vorne, v.l.) präsentieren mit weiteren Akteuren eines der Plakate. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Gerade noch über Guido Cantz und Marc Metzger gelacht, zu Cat Ballou getanzt und bei Brings mitgesungen, die Stimmung ist schön. Der Heimweg ist die Hölle, weil ein Mitfeiernder meint, die jeck verkleidete Blondine signalisiere automatisch, sie sei zu allem bereit. Ist ja schließlich Karneval. Aber „Fastelovend ist kein Freifahrtschein – Nein heißt Nein!“, mahnt die Leverkusener Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt. Und startet jetzt mit Partnern erneut eine Plakataktion während der Session in den Bussen der Wupsi unter diesem Motto. Damit wollen die Stadt mit dem Gleichstellungsbüro, die Beratungsstelle, der Festausschuss Leverkusener Karneval und die Wupsi einmal mehr ein sichtbares Zeichen in der Stadt gegen sexuelle Übergriffe jeder Art setzen. Foto: RM

(LH)