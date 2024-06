Ab 2032 keine Gemeinschaftskläranlage in Leverkusen mehr – Verband baut selbst Wupperverband verlängert Vertrag mit Currenta nicht

Großprojekt des Wupperverbandes in Bürrig. Er steckt mitten „in der Planung für umfangreiche Bauarbeiten am Kläranlagenstandort Leverkusen“. Im Chempark-Entsorgungszentrum in Bürrig betreibt er mit Chempark-Manager Currenta die Gemeinschaftskläranlage Leverkusen, „wo kommunale Abwässer gemeinsam mit industriellen Abwässern behandelt werden“, berichtet Verbandssprecherin Susanne Fischer. „Im Anlagenteil des Wupperverbandes werden die kommunalen Abwässer mechanisch gereinigt. Die biologische Reinigung erfolgt anschließend im Anlagenteil von Currenta.“