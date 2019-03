Labor entdeckt Reinigungsmittel: Essen in Leverkusener Kita vergiftet

Kinder essen an einem Tisch in einer Kita (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Exklusiv Leverkusen Gleich zweimal sind in einer Kindertageseinrichtung in Leverkusen Speisen verunreinigt worden. Und das offenbar bewusst. Kinder wurden nicht verletzt, weil die Verunreinigungen rechtzeitig bemerkt wurden.

Nach Informationen unserer Redaktion entdeckten am 12. Und 18. Februar Mitarbeiter der Kita in Leverkusen-Schlebusch, die sich in Trägerschaft der evangelischen Kirche befindet, vor der Essensausgabe eine fremde Substanz in den Speisen, die zudem ungewöhnlich gerochen haben. In beiden Fällen wurde daraufhin die Cateringfirma kontaktiert. Da die Ursache beim Caterer vermutet wurde, kontrollierte dieser alle technischen Anlagen, ob es durch einen Defekt zu Spülrückständen gekommen ist, heißt es von Seiten der Kita.