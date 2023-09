Flutschäden an Kita in Leverkusen behoben Strahlender Glanz in Schlebusch

Die Freude und Erleichterung war deutlich zu spüren. Zwei Jahre, nachdem die evangelische Kindertagesstätte „Unterm Himmelszelt“ in der Schlebuscher von-Diergardt-Straße durch die verheerende Flut am 14. Juli 2021 vollständig zerstört worden war, füllt sich die Einrichtung seit Tagen wieder mit Leben. Vor der offiziellen Eröffnung am Freitag feierte Pfarrer Gunnar Plewe zusammen mit Kindern, Eltern und Betreuern einen Gottesdienst. Angelehnt an die Bibelgeschichte von der Arche Noah überreichte er dabei einen Olivenbaum als Zeichen, so Plewe, dass die „Sintflut zu Ende ist und neues Leben beginnen kann.“