Umbau in Leverkusen : Kirmesplatz in Hitdorf bekommt ein neues Gesicht

Leverkusen Er soll weiterhin ein Fest- und Parkplatz bleiben, doch erhält er nun durch die Neugestaltung auch den Charakter eines Stadtteil-Treffpunkts.

Der Umbau des Kirmesplatzes in Hitdorf beginnt voraussichtlich am Montag, 24. Oktober. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Das Büro „(f) landschaftsarchitektur weihrauch & fischer“ aus Solingen hatte 2017 den freiraumplanerischen Wettbewerb gewonnen, der die Neugestaltung des Hafenplatzes und des Kirmesplatzes umfasst. Während für den Umbau des Hafenplatzes die Arbeiten zur Erneuerung der Kaimauer abgeschlossen sein müssen, war für den Kirmesplatz zunächst der Umbau der Hitdorfer Straße Voraussetzung. „Nun entsteht dort ein multifunktionaler Platz mit erhöhter Aufenthaltsqualität der zugleich eine Nutzung als Park- und Festplatz gewährleistet“, heißt es.

Da der Platz von der Wache der Freiwilligen Feuerwehr Hitdorf, dem Vereinsheim der Schützenbruderschaft St. Stephanus und der Stadthalle begrenzt wird, wurden deren Erfordernisse berücksichtigt, schreibt die Stadt. So wird der östliche Teil der Platzfläche Zufahrt und Rangierfläche für die freiwillige Feuerwehr bleiben. Reguläre Stellplätze für Pkw sind dort ausgeschlossen. Vor dem Schützenheim und vor der Stadthalle bleiben Parkplätze erhalten. Die östliche Teilfläche des Platzes kann bei Großveranstaltungen in der Stadthalle überdies als Reseve-Parkplatz genutzt werden. Die Wertstoff-Sammelcontainer werden entlang der Straße Am Werth positioniert. Mit dem Umbau des Kirmesplatzes wird ein weiteres Projekt des Integrierten Handlungskonzepts für Hitdorf (InHK) verwirklicht. Es wird aus dem Topf der Städtebauförderung von Bund, Land und Kommune finanziert. Die Bauzeit des Kirmesplatzes beträgt voraussichtlich sechs Monate. In dieser Zeit kann er nicht genutzt werden.