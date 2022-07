Mensch & Stadt : Opladen steht Kopf – Stadtfest startet Freitag

Es geht rund in der Opladener Fußgängerzone. Drei Tage lang bietet das Stadtfest Abwechslung in der Ferienzeit. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Opladen steht ein aufregendes Wochenende bevor: Das 47. Stadtfest startet am Freitag, Ende erst am Montag mit großem Feuerwerk. Dazwischen Kirmes, Trödelmarkt, langes Einkaufen am Samstag, gemütliches Shoppen am Sonntagnachmittag, Montag Seniorennachmittag.