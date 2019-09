Viele Helfer : Kirchengemeinde Opladen feiert mit Familien

Leverkusen Sommerfest für die ganze Familie der Gemeinde

(RP) Angestrengt sehen sie aus, das halbe Dutzend Pänz. Es folgen Kommandos wie „Vorsicht“ oder „Noch ein kleines bisschen nach links.“ Das Bewegungsspiel, das Gemeinschaft fördern soll, ist nur eines von vielen Angeboten, die die Kirchengemeinde Opladen beim diesjährigen Kinder- und Familienfest zu bieten hat. Angefangen hatte alles vor zwei Jahren. Der Vorsitzende von „KiJu“, Tobias Falke erinnert sich: „Ich bekam einen Anruf und wurde gefragt ob unser Verein für Kinder- und Jugendarbeit denn eine private Spende anlässlich eines 90. Geburtstages in Empfang nehmen möchte. Da kam dann am Ende einiges zusammen, so dass wir lange überlegt haben, was wir mit diesem Betrag machen.“