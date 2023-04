Leverkusen und Umgebung Unterwegs zu Kirchen und Schlössern

Am Sonntag, 23. April, von 10 bis 16 Uhr nimmt Guido Seidlitz die Teilnehmer per Bus mit zu Schlössern und Burgen. Auf dem Programm: Haus Ophoven, Haus Rheindorf, Haus Steinbüchel, Doktorsburg, Schloss Morsbroich, Friedenberger Hof und Schloss Eicherhof in Leichlingen. „Welche Objekte von innen besichtigt werden können, wird sich erst kurzfristig klären lassen“, heißt es weiter. Gebühr: 20 Euro, Treffpunkt: Fernbussteig am Leverkusener Busbahnhof. Anmeldung (inkl. Zahlung) bei VHS Leverkusen: Exkursion Nr. M10520; 0214 4064188, www.vhs-leverkusen.de