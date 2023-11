Führung des Geschichtsvereins 1928 – Christus König Kirche wird gebaut

Leverkusen · Eine Kirchenführung in Küppersteg mit Orgelspiel und vorweihnachtlichem Kaffeetrinken bietet der Bergische Geschichtsverein am 2. Dezember an.

28.11.2023 , 15:16 Uhr

Foto aus dem Jahr 1928: Die Küppersteger Kirche Christus König im Bau. Foto: Hermann Vogelsang

(bu) Die Kirche Christus König prägt das Bild von Küppersteg. Dabei ist sie gar nicht so alt. 1928 wurde die Backstein-Saalkirche mit Satteldach nach Plänen von Dominikus Böhm errichtet. Der 52 Meter hohe Glockenturm kam in den 1950er Jahren dazu. Die Turmspitze wird von einer von Sepp Hürten gestalteten Skulptur „Engelsschwarm“ gekrönt. Aus dem Nachlass des Rektors Hermann Vogelsang aus Küppersteg hat der Bergische Geschichtsverein einige zeitgenössische Fotos vom Bau der Kirche erhalten, darunter dieses. Am Samstag, 2. Dezember, um 15 Uhr, lädt Peter Cramer zu einer Kirchenführung mit Orgelspiel. Im Anschluss gibt es eine kleine Weihnachtsfeier mit Kaffeetrinken. Ort: Christus König Kirche, Windthorststraße 67, Führung und Orgelspiel sind kostenlos, für das Kaffeetrinken (Gebühr fünf Euro) bittet der Geschichtsverein bis zum 1. Dezember um Anmeldung unter Tel. 0214-8908401 oder Mail: .bgv-niederwupper@t-online.de

(bu)