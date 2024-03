Hier treffen sich Anhänger von Bayer 04 vor dem Heimspiel „Superbock“ und Adrenalin im Leverkusener Fan-Büdchen

Samstag, halb vier: Viele Menschen in Deutschland falten um diese Uhrzeit kurz die Hände, senden ein Stoßgebet zum Himmel und wenden sich dann wieder den Geschehnissen auf dem grünen Rasen zu. Fußballfans sind abergläubig, wollen ihrer Mannschaft so helfen. Und weil das so ist, muss ein Spieltag möglichst den gleichen Ablauf haben. In Leverkusen bedeutet das sich vorm Spiel auf ein oder zwei Bierchen mit den Kumpels „am Eck“ zu treffen. Damit sind Asphalt und Gehsteig vor der Fankneipe „Stadioneck“ an der Bismarckstraße auf dem Weg zum Stadion gemeint. Direkt neben dem Fan-Treff hat sich Unternehmerin Susanna Couto einen kleinen Lebenstraum auf Zeit erfüllt: die Übernahme des „Stadion Büdchens“ an der Karl-Marx-Straße. Seit Saisonbeginn stehen sie und ihre Freunde vor Spielen von Bayer 04 mitten in einem Orkan aus Vorfreude.