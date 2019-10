„Em Veedel“ : Ende für den Kiosk mit der guten Stube

Opladen Nach mehr als 20 Jahren macht Holger Arenz Schluss und schließt. Vorher wird „Em Veedel“ nochmal gefeiert.

Jetzt, ein Jahr später, hat Eigentümer Holger Arenz aufgegeben. Am letzten Tag im Oktober schloss er die Tür zum letzten Mal, nachdem er sechs Monate erfolglos versuchte, einen Nachfolger zu finden. „Ich bin der Meinung, dass der Kiosk keine Zukunft hat“, begründete Arenz (55) seine Geschäftsaufgabe, „zumindest nicht in Seitenstraßen, sondern allenfalls in Zentren.“ Als der gelernte Kunststoffschlosser das rund 100 Quadratmeter große Ladenlokal 2006 erwarb, in dem einst eine Metzgerei untergebracht war, sei er einer von fünf Kioskbesitzern in der näheren Umgebung gewesen, zuletzt gab es nur noch ihn.

Sobald das Geschäft ausgeräumt ist, soll es bei einem Abschiedsfest noch einmal rund gehen. Am 15. November ist Schlüsselübergabe an den neuen Eigentümer, der den Kiosk in Wohnraum umwandeln möchte.

Arenz kannte viele Geschichten, Sorgen und Nöte der Leute, hatte vor allem viel Zeit und Liebe in sein Geschäft investiert, das maximal zwei Tage im Jahr geschlossen blieb. Urlaub hatte er höchst selten, allenfalls fünf Tage am Stück. „Die Arbeit hat mich immer ausgefüllt, ich habe nichts vermisst“, sagte der Opladener, der in Zukunft öfter an sich denken möchte, statt sein Einkommen mühsam und zeitaufwendig zu sichern. Unter anderem wird er die Bewirtung bei Veranstaltungen in der Festhalle am Markt und den Auslieferungsservice an Leverkusener Schulen beibehalten.