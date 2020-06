Film ab : Kino öffnet nach 15 Wochen Corona

Das Kinopolis Leverkusen macht am kommenden Donnerstag wieder die Filmprojektoren an. Foto: Uwe Miserius

Wiesdorf Der Kino-Branche hat der Lockdown arg zugesetzt. Das Kinopolis wagt am Donnerstag den Neustart – nach fast vier Monaten Pause. Los geht es mit drei neuen Filmen und Werken aus der Zeit vor Corona.

Das wäre fast schon einen eigenen Kinofilm wert gewesen. Titel: „Wochen der Stille“ oder „Gespenstische Ruhe“. Denn 15 Wochen lang surrten keine Projektoren, verteilte niemand 3D-Brillen und Eiskonfekt, knurpste kein Cineast Popcorn im Kinosessel den Blick auf die Leinwand gerichtet. Das Kinopolis in Wiesdorf musste sich dem Corona-Lockdown beugen. Bis jetzt. Am Donnerstag, 2. Juli, machen die Kinosäle in der City wieder auf, die nationalen und internationalen Leinwandhelden kehren zurück.