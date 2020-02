Im Forum Leverkusen : On-Off – Kindertheater mit Requisiten aus dem Elektrohandel

Andrea Buzzetti erzielte mit Lichtspielereien der besonderen Art poetische und witzige Momente bei den jungen Zuschauern ab zwei Jahren. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Ensemble „La Baracca – Testoni Ragazzi“ aus Bologna brachte ein Kleinkinder-Theaterstück mit Glühbirnen, Lampen und Kabel ins Forum.

Von Monika Klein

Hoffentlich sind zu Hause alle Eddings gut und sicher versteckt vor den Kleinkindern, deren Fantasie am Freitag so manchen Anstoß bekommen hat. Sonst nämlich besteht die Gefahr, dass sich runde Nachttisch- oder Schreibtischlampen in Gesichter verwandeln, die sich mit dem Lichtschalter ganz einfach zum Leuchten bringen lassen. Beim Theaterstück „On-Off“ für die jüngsten Zuschauer ab zwei Jahren, das mit drei Vorstellungen bei KulturStadtLev im Forum-Studio zu Gast war, sind nämlich solche schmucklosen Lampen zu Darstellern eines Figurentheaters der außergewöhnlichen Form geworden.

Zwei Augen draufgemalt, auf einen Stab gesteckt und schon konnten ein Leuchten-Mann und eine Leuchten-Frau zur Musik aus dem Lautsprecher einen energischen Tango tanzen. Und bald war da ein drittes, kleines Lampengesicht. „Mama, Papa, Andrea“, stellte der Licht- und Kabel-Spieler Andrea Buzzetti vom Ensemble „La Baracca – Testoni Ragazzi“ aus Bologna seine selbst gemachten Spiel-Figuren vor. Das Besondere: Man sieht genau, wenn sie aufgewacht sind. Denn dann geht plötzlich das Licht an, so wie beim kleinen Andrea, der gerade in den Schlaf gewiegt wurde.

Situationen aus dem Alltag der ganz Kleinen, die längst wissen, dass sich Licht nicht mit einem einfachen Fingerschnipsen einschalten lässt, wie es der Spieler anfangs versuchte und dabei über die orangefarbenen Elektrokabel turnte und tanzte. Da muss man zuerst die richtigen Enden der Schnüre finden, zusammenfügen und in die Steckdose stecken. Aber wenn das erst einmal geschafft ist, lässt sich eine Art Steptanz auf Lichtschaltern mit Lichteffekten kombinieren. Buzzetti, der bei seiner kindlich-neugierigen Leuchtmittel-Erforschung mit wenigen Worten auf Italienisch und Deutsch auskam, schaffte kleine zauberhafte Momente, wenn er mit Gesten ablenkte und scheinbar ohne sein Zutun zwischen On und Off wechselte.