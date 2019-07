Kinderstadt : Lernen wie Politik funktioniert

Leverkusen Die Kinderstadt macht vom 20. bis 25. Oktober in Opladen Station. Jetzt anmelden.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) im Diözesanverband Köln. „In der KjG-Kinderstadt lernen Kinder praktisch und spielerisch, was Demokratie bedeutet und wie Politik funktioniert“, sagt Marie Lavall, ehrenamtliche Diözesanleiterin bei der KjG. „Begriffe wie Steuern, Inflation oder Grundgesetz werden so greifbar gemacht“. Über 100 ehrenamtliche Helfende verwandeln die Turnhalle der Marienschule in Opladen vom 20. bis 25. Oktober in eine eigene kleine Stadt und betreuen die Kinder während der Veranstaltung. Die Klassenzimmer dienen als Schlafräume. Eltern müssen im Elterngarten bleiben und dürfen eine Stadtrundfahrt buchen.