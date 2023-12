Karneval in Schlebusch Kinder feiern, Pfarrer predigen in Mundart

Schlebusch ist schon wieder ganz jeck. Im Reigen der Schlebuscher Karnevalssitzungen ist zunächst der karnevalistische Nachwuchs eingeladen. Die beliebte Jecke Kindersitzung am Sonntag, 7. Januar, beginnt um 14.11 Uhr im Feierraum der Gesamtschule Schlebusch, Ophovener Straße 4. Den kleinen und großen Jecken wird eine bunte tolle Sitzung geboten, unter der Regie des Sitzungspräsidenten Marco Lutz. Der Leverkusener Prinz Mally I. mit Gefolge ist mit dabei. Besonderer Höhepunkt und bekannt aus Funk und Fernsehen ist die Band „Deine Kinderband" (https://www.deinekinderband.de) die Musik zum Mitrocken spielt. Auch die „Schlebuscher Pänz“ zeigen ihr tänzerisches Können. Veranstalter ist der Förderverein für Brauchtum und Karneval in Leverkusen-Schlebusch in Zusammenarbeit mit der KG „Grün-Weiß“. Karten für vier Euro gibt es im Vorverkauf bei Genuss im Dorf, Berg. Landstraße 60/ Fußgängerzone, Tel. 0214/53865 oder 0163-3681700. Eventuelle Restkarten an der Tageskasse.