Kindersitzung der Opladener Neustadtfunken : Vorne Kinderspaß – hinten harte Planung

Alkenrath Die Kindersitzung der Neustadtfunken musste umziehen. Diesmal amüsierten sich die Pänz in Alkenrath.

Derweil beteiligte sich das Neustadtfunken-Kinderprinzenpaar Moritz I. und Deborah I. im Hintergrund am Geschehen. Es war ihr erster großer Auftritt, bei dem sie öffentlich proklamiert wurden und die Insignien ihrer Macht von Kinderpräsident Pascal Walter entgegennahmen. Schon seit Wochen war die Kindersitzung – sehr zur Erleichterung aller Beteiligten – ausverkauft, und dass, obwohl sie zum ersten Mal an einem neuen Ort ausgetragen wurde. Denn die Neustadtfunken mussten am Sonntag nicht nur ihre traditionelle Kindersitzung in das Otto-Massmann-Bürgerhaus nach Alkenrath verlegen, sondern auch die Grenzen ihres angestammten Bereiches in Alt-Opladen verlassen. Genau genommen zählte auch schon die Aula des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Lützenkirchen, wo die Kindersitzung zuletzt über die Bühne ging, nicht mehr zum Kerngebiet. Weil die Stadt Leverkusen umfassende Sanierungsarbeiten in dem Schulgebäude veranlasst hat, bleibt die Aula für eine Weile geschlossen. Im Übrigen waren die Neustadtfunken – mit der KG Grün-Weiß Schlebusch – bisher die letzten örtlichen Gesellschaften, die städtische Schulen für ihre Zwecke benutzen durften. Während die Schlebuscher auch in diesem Jahr erneut zu Gast in der Gesamtschule sein werden, mussten sich die Opladener gleich einem Wanderzirkus eine neue Bleibe suchen.