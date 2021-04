Hilfe für Kinder und Eltern in Leverkusen : Kinderschutzbund warnt vor Gewalt in der Corona-Krise

Kinderschutzbund warnt vor Gewalt in der Corona-Krise

Hilfe für Kinder und Eltern in Leverkusen

Der Deutsche Kinderschutzbund weist beharrlich auf die Folgen des Lockdowns für Kinder und Jugendliche hin – in Leverkusen und anderswo. Foto: : Fotodesign mangual.de/:Fotodesign mangual.de

Leverkusen Der DKSB Leverkusen weist auf eine Studie hin, wonach in Deutschland noch jeder Sechste eine Ohrfeige für angebracht hält. Am Sorgentelefon des Vereins gibt es Hilfe für Kinder und Eltern.

Zum „Tag der gewaltfreien Erziehung“ am 30. April macht der Kinderschutzbund (DKSB) in Leverkusen auf die prekäre Lage vieler Kinder während der Corona-Krise aufmerksam. „Nach allem, was wir absehen können, werden auch die kommenden Wochen geprägt sein von Schul- und Kitaschließungen und von Isolierung im eigenen Haushalt“, sagt DKSB-Vizepräsidentin Ekin Deligöz: „Für einige Kinder aber ist das eigene Zuhause kein sicherer Ort.“