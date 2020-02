Kinderschachtage : Schach fasziniert auch die Kleinsten

Lernen vom Großmeister: Sebastian Siebrecht zeigt den Kindern unter anderem, welche Figuren es in dem Brettspiel gibt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Während der Kinderschachtage verwandelt sich die Rathaus-Galerie zu einem Ort für lebendigen Schachunterricht. Mit Anleitungen und Tipps vom Großmeister.

Gebannt sitzt die erste Klasse der Möwengrundschule am Montagmorgen an einem Tisch in der Rathaus-Galerie. Sie haben sich alle um Sebastian Siebrecht, Großmeister im Schach, versammelt und hören ihm interessiert zu. Grund dafür gibt es ohnehin, denn die Kinderschachtage haben begonnen.