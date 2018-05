Leverkusen: Kinderpornos "wie Briefmarken gesammelt"

Leverkusen Weil ein mittlerweile 60-Jähriger im Zeitraum von Mitte 2012 bis zum 14. September des Jahres 2016 Material mit kinderpornografischen Inhalt auf mehreren Datenträgern angesammelt hatte, musste sich der Mann jetzt vor dem Amtsgericht Opladen verantworten.

Insgesamt hatte der Mann knapp mehr als 3900 Bild- sowie 1032 Videodateien angehäuft. Diese hortete der Beschuldigte auf diversen externen Speichermodulen sowie auf einem Laptop. 63 Dateien habe er laut Anklage einem weiteren Mann übersendet, 49 erhielt er dafür zurück. Seit einiger Zeit wohnt der 60-Jährige nicht mehr in der Stadt.

"Das hat alles so seine Richtigkeit", sagte der Beschuldigte, der kaum verständlich sprach und sich vor Gericht kleinlaut gab. "Es war wie eine Sucht", gab er zu. Auch habe er sich zeitgleich herkömmliche Pornografie heruntergeladen, an der, so sagte der Angeklagte, sein eigentliches Interesse bestanden habe. Inhalte, die Minderjährige zeigten, habe er sich nie intensiv angesehen - und wenn, dann "nur im Schnelldurchlauf". Im realen Leben habe er Kinder nie angefasst.