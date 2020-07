Amtsgericht Leverkusen : Kinderpornografie-Besitz – Geldstrafe

Vor dem Amtsgericht in Leverkusen ging es am Montagmorgen um den Besitz von kinderpornografischen Schriften. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am 20. Juni 2018 werden bei einem 31-Jährigen auf einem PC-Tower und einem Laptop 43 kinder-, 91 jugendpornografische Bilder und drei Videos gefunden. Jetzt räumte der Mann die Anschuldigung, das Material für seine Zwecke besessen zu haben, vor dem Amtsgericht Leverkusen ein.

„Die Vorwürfe, so wie wir sie gerade in der Anklage gehört haben, treffen in vollem Umfang zu“, betonte die Verteidigung. Während der Verlesung der Schrift hatte deren Mandant regungslos dagesessen. Er, so sagte sein Rechtsbeistand, sei betroffen, die Beschreibungen hören zu müssen. Gleichwohl habe er die Dateien als gelöscht betrachtet. Demnach habe er sie zwar vor rund fünf Jahren besessen, dann aber auch wieder vernichtet. Daher sei der 31-Jährige mit der Durchsuchung seines PCs und Laptops einverstanden gewesen. „Anscheinend hat er sie nicht gut genug gelöscht“, sagte die Verteidigung.