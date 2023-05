Talentierten Nachwuchsmusiker treten in Leverkusen auf Kinderorchester NRW sucht nach göttlichen Funken

„Freude schöner Götterfunken ...“ – jeder kennt das Chor-Finale aus Beethovens 9. Sinfonie, das instrumental am Ende des Programms steht. Aber, was ist eigentlich ein Götterfunken? Ein Geschenk, eine Inspiration, eine Anregung, Gottes Geschenk des Lebens an den Menschen. Interpretationen gibt es viele.