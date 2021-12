Corona-Lage in Leverkusen : Kinderimpfen: 500 Termine vergeben

Auf der Intensivstation im Klinikum ist derzeit ein Patient „im kritischen Zustand“, sagt der Ärztliche Direktor Utz Krug. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen In den Lumianden werden am Freitagnachmittag die ersten Fünf- bis Elfjährigen geimpft. Im Klinikum ab kommendem Dienstag. Es bleibt bei zwei bestätigten Omikron-Fällen in der Stadt. Amtsarzt rechnet mit hoher Dunkelziffer. Stadt regelt Silvester-Feuerwerk in neuer Verfügung.

Die Stadt startet am Freitagnachmittag ins Impfen von Fünf- bis Elfjährigen in der Impfstelle in den Luminaden. Und das Interesse daran „ist erfreulicherweise groß“, sagt Gesundheitsdezernent Alexander Lünenbach. „500 Termine sind bereits eingeplant.“ Die Corona-Lage:

Kinderimpfung Bislang hat die Stadt 3600 Impfdosen für Kinder zugewiesen bekommen. Bedeutet: 1800 Kinder können damit in der städtische Impfstelle versorgt werden (Erst- und Zweitimpfung). Dazu kommt ab kommender Woche Dienstag ein Kinderimpfangebot des Klinikums. „Kinderärzte des Klinikums impfen dann die Fünf- bis Elfjährigen in der Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung im MediLev“, berichtet Klinikum-Sprecher Sandra Samper. Eingeplant sei dafür ausreichend Zeit, um unter anderem mit Eltern sprechen zu können und die Kinder nicht zu stressen. Beide Angebote laufen nur mit Terminvereinbarung. Auch im Klinikum ist der erste Impftag am Dienstag bereits ausgebucht. Die Vakzingabe an Kinder sei vorerst bis zum 6. Dezember geplant, an den Feiertagen werde nicht geimpft. Die Impfung für Erwachsene im Gesundheitspark läuft erstmal bis zum 31. Januar weiter.

Info Fast 1000 Leverkusener sind in Quarantäne Gesamtinfizierte 13.945 (+31) Genesene 12.900 Aktuell Infizierte 940 Quarantäne 971 Todesfälle 131 (131) Inzidenz 260,5 (-22) Hospitalisierungsrate NRW 3,78 Kliniken Klinikum: 22 Patienten, sechs intensiv, drei beatmet. Remigius: sechs Patienten, vier intensiv, drei beatmet. Josef: ein Patient Schulen/Kitas In 31 Schulen gibt es derzeit 125 infizierte Schüler, dazu drei betroffene Mitarbeiter. In 14 städtischen Kindertagesstätten sind 17 Kinder infiziert und ebenso drei Mitarbeiter. In den Kitas sinkt die Belegung. Sie beträgt laut Marc Adomat derzeit 58 Prozent. „Die Eltern halten die Kinder zu Hause, um sie vor Weihnachten vor einer möglichen Ansteckung zu schützen“, ordnet er ein.

Insgesamt gibt es in der Stadt 11.000 Kinder dieser Altersstufe. „Wir schätzen grob, dass davon im ersten Ansatz bei 3000 von ihnen ein Impfwunsch besteht“, sagt Amtsarzt Martin Oehler. Im Verein mit den Impfangeboten von niedergelassenen Ärzten, am Klinikum und in den Luminaden könne Leverkusen das auch abdecken, berichtet Gesundheitszdezernent Alexander Lünenbach.

Omikron Impfen, vor allem Boostern, ist nach wie vor das Mittel der Wahl. Letzteres vor allem, um auch die Omikron-Variante soweit in Schach halten zu können, „bis hoffentlich im Frühjahr ein dazu passenderer Impfstoff verfügbar sein wird“, betont Oehler. „Wir müssen die Explosion der Fallzahlen und die Überlastung der Kliniken durch die hochansteckende Omikron-Variante verhindern“, mahnt er. Bisher gebe es zwei bestätigte Omikron-Fälle in der Stadt, dazu einen Verdachtsfall und einen auswärtigen Fall, der von berufswegen mit Leverkusen in Zusammenhang stehe. Insgesamt 13 Kontaktpersonen sind in 14-tägiger Quarantäne. Oehler geht davon aus, dass die Dunkelziffer der Omikron-Fälle weitaus höher ist, denn die spezifische Untersuchung auf die Variante in der PRC-Test-Auswertung gebe es erst seit kurzem und werde noch nicht von jedem Labor angewandt, das Leverkusener Abstiche auswerte. „Der Beginn einer fünften Welle ist absehbar“, prognostiziert der Amtsarzt und pflichtet dem neuen Gesundheitsminsiter und Leverkusener Bundestagsabgeodneten Karl Lauterbach bei: „Die Bosster-Impfung hat in dem Zusammenhang eine enorme Bedeutung. Die Schutzrate vor Omikron liegt nach dem Boostern bei 75 Prozent, nach einer Zweitimpfung nur bei 25 Prozent. Wir müssen das Boostern forcieren.“ In Leverkusen sind derzeit 31,8 Prozent der Bürger geboostert, 74,9 haben eine Zweitimpfung, 73,2 eine Erstimpfung. In den Kliniken liegt die Impfquote beim Boostern im Remigius bei 95 Prozent, berichtet Thomas Karls von der Geschäftsleitung, im Klinikum derzeit bei 85 Prozent.

AHA-Regeln Zweite Botschaft von Oehler: Die AHA+L-Regeln, also Abstand, Hygiene, Alltag mit Maske und Lüften, nähme im Falle Omikron noch an Bedeutung zu, weil die Variante so ansteckend sei. Oehler spricht von einem „Multi-Barrieren-System“, um sich vor Omikron zu schützen.

Krankenhäuser In den Kliniken liegen derzeit 29 Corona-Patienten, zehn davon auf den Intensivstationen, sechs müssen beatmet werden, ein Intensiv-Patient im Klinikum sei im kritischen Zustand, berichtet der Ärztliche Direktor Utz Krug. Karls ordnet die Lage als „stabil, aber auf hohem Niveau“ ein.