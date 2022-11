Kinder- und Jugendchor Leverkusen Kleine Sänger bringen dem großen Beethoven ein Ständchen

(mkl) Wie hätte Ludwig van Beethoven wohl auf diesen unkonventionellen, rhythmisch manchmal eigenwilligen Mix aus all seinen so populär gewordenen musikalischen Ideen reagiert, der am Sonntagnachmittag in der Wiesdorfer Christuskirche erklang? „Irgendwie hat mir das melodische Durcheinander gefallen“, urteilte jedenfalls der kleine Ludi, der auf geheimnisvolle Weise per Zeitreise aus seinem Bonner Elternhaus Ende des 18. Jahrhunderts direkt in das Konzert des Leverkusener Kinder- und Jugendchores geraten ist. Da ging es zunächst ums Zuhören bei dieser (schau-)spielerischen Annäherung an den großen Komponisten, bevor die Kinder selbst Chorstücke mit Textfragmenten und der bekannten Melodie aus dem Schlusschor der 9. Sinfonie anstimmten.