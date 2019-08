Im Erholungshaus : 200 Jahre Erdbeertorte – Kinder machen Theater

Die Teilnehmer haben sich eine futuristische Geschichte ausgedacht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Traummaschinen, Roboter, Wunderpillen – wer an die Zukunft denkt, dem kommen solche Schlagwörter schnell in den Sinn. Im Erholungshaus sprühte es in der vorletzten Ferienwoche nur so vor kreativen Nachweltsvisionen.

Der Ferien-Workshop „Vorhang auf!...Das bin Ich & Ich“ bot Kindern im Alter von acht bis zwölf die Möglichkeit, ein eigenes Theaterstück auf die Beine zu stellen.

Angefangen hat das Projekt am Montag mit einem Brainstorming. „Zuerst ging es darum, dass sich die Kinder über ihre Zukunft Gedanken machen. Mit Fragen, wie ,Wer bin ich? Was macht mich aus? Was möchte ich einmal werden?’ und dem Erstellen von Selbstporträts gingen sie ihrer eigenen Persönlichkeit auf den Grund“, erläutert Andrea Raak, Künstlerin und Leiterin des Kurses.

Mit Theaterpädagogin Christine Hellweg macht sie das Erholungshaus in der fünften Ferienwoche zu einem Ort der Zusammenarbeit und des Ausprobierens. Die Ideen der kleinen Bühnenhelden reichten schnell über Vorstellungen der eigenen Zukunft hinaus. Spekuliert wurde über Zeitmaschinen, ewiges Leben und Technisierung. Der Grundstoff für das eigene Theaterstück war gefunden.

„An Ideen hat es uns nicht gefehlt. Wir hatten sogar so viele, dass wir uns am Anfang gar nicht entscheiden konnten“, sagt die neunjährige Olivia stolz. Ihre neue Freundin Tarja (9) erklärt, worum es in dem Stück geht: „Eine Oma feiert ihren 201. Geburtstag. Sie ist traurig, weil sie diesen Tag mittlerweile langweilig findet.“ Der Zuschauer verfolgt drei Forschungsgruppen bei ihrer Mission, Überraschungen zu erfinden, die Oma Gerhild wieder zum Lächeln bringen. „Natürlich macht es keinen Spaß, immer die gleiche Erdbeertorte zum Geburtstag zu essen, und dann auch noch 200 Jahre lang“, ergänzt Kajsa (8), die schon zum zweiten Mal beim Theater-Workshop dabei ist.

Nicht nur Mädchen sind Teil der Gruppe. Auch Jungen arbeiten eifrig am Erfolg des Projektes. Till ist einer von ihnen. „Den Spaß am Theaterspielen habe ich in der Schule während des Abschlusstheaterstücks entdeckt. Ich finde, Theaterspielen ist nicht nur was für Mädchen“, sagt der Zehnjährige.