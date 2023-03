Sportlehrer in Leverkusen schlagen Alarm Kinder immer unbeweglicher – auch in Leverkusen

Eigentlich liegt es ja in der Natur von Kindern, sich zu bewegen, zu toben und die Möglichkeiten ihres Körpers zu erproben. „Eigentlich“, sagt Sportlehrer Philipp Sagemüller von der städtischen Gemeinschaftsgrundschule Am Friedenspark. Denn inzwischen gebe es schon bei der Motivation zur Bewegung ein Problem. Und die Ergebnisse seien „erschreckend“: 30 Prozent der Kinder hätten Probleme mit dem Rückwärtslaufen, 15 Prozent seien nicht in der Lage, längere Strecken rückwärts zu laufen, ohne umzufallen, berichtet Sagemüller. Und nicht mal die Hälfte schaffe einen Purzelbaum – eine Fähigkeit, die man von einem Sechsjährigen normalerweise erwarten könne.