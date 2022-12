Rheindorf Rodelspaß begeistert Nachwuchsflorianer

Geschickt schob sich Zoe ihre Mütze auf dem Kopf und den langen blonden Haaren kurz zurecht. Aufgeweckt schaute die Achtjährige hinüber zu einem großen Berg Schnee, dn Kinder auf Schlitten jauchzend hinunterfuhren. Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Brandbekämpfer hatte ihren kleinen Nachwuchs zum großen Jahresabschlussfest in Rheindorf geladen, für das die Verantwortlichen rund 20 Kubikmeter Schnee aus der Skihalle in Neuss vor der Wache aufschütten ließen. Für so manches Kind war es tatsächlich der erste Rodelspaß seines Lebens.