Volks- und Schützenfeste in Leverkusen Kiffen bleibt bei Leverkusener Festen tabu

Kein Platz für Cannabis auf Schützen- und Volksfesten in Leverkusen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter den Verantwortlichen. Trotz der zunehmenden gesellschaftlichen Debatte um Legalisierung und Akzeptanz der Droge bleibt also deren Konsum in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens weiterhin streng untersagt.