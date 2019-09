Interkulturelle Woche : Kicken gemischt und international

Leverkusen Interkulturelle Woche startet mit einem Fußballturnier in neuem Modus.

Am Wochenende startete die diesjährige interkulturelle Woche. Ziel der zahlreichen sportlichen und kulturellen Veranstaltungen ist es, die Vielfalt in der Stadt aufzuzeigen, zu der die verschiedenen Nationalitäten der Leverkusener beitragen.

Die Leidenschaft zu König Fußball verbindet Menschen. Das funktionierte auch in der Sportstadt Leverkusen. Weit über 30 interkulturelle Turniere wurden bereits ausgetragen. Bislang mit großem Zuspruch. Nur am Sonntag fiel die Resonanz eher mager aus, bemerkt Andreas Laukötter, Geschäftsführer des Integrationsrats. „Vielleicht hing das damit zusammen, dass das Turnier erstmals unter anderen Vorzeichen stand.“ Bislang traten Teams diverser Migrantenvereine gegeneinander an. Nach einem niederländischen Vorbild sollte es diesmal anders laufen. Bestehende Teams konnten sich zwar auch diesmal wieder anmelden, vor dem Turnier wurden die einzelnen Spieler allerdings in verschiedene, gemischte Mannschaften gelost. Wo sich bislang also etwa Griechen und Serben gegenüberstanden, spielten sie diesmal in einem Team zusammen.