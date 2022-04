Für Menschen aus der Ukraine : Innung bietet Flüchtlingen Kfz-Reparatur an

Flüchtlinge aus der Ukraine können bei Reparaturen auf der Hilfe der KfZ-Innung rechnen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Leverkusen Betriebe beheben Schäden an Fahrzeugen kostenlos und warten sie bei Bedarf. So will die Kraftfahrzeuginnung in der Region den Geflüchteten helfen.