Einsatz in Leverkusen Kellerbrand in Wohnhochhaus

Die Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 15.30 Uhr alarmiert, nachdem Anwohner Rauch in dem Keller des Wohn- und Geschäftshauses am Berliner Platz in Rheindorf bemerkt hatten. Den Einsatzkräften gelang es zügig, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, bevor es sich in den höheren Etagen ausbreiten konnte. Vier Personen seien medizinisch behandelt worden, berichtet Feuerwehrsprecherin Lisa Heider.