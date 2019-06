Luftreinhalteplan : Nun doch keine grüne Umweltzone in Leverkusen

Leverkusen Umweltdezernent berichtet im Rat über Einlenken der Bezirksregierung.

Die Kehrtwende der Bezirksregierung Köln zur Entwurfsplanung für bessere Luft kam für alle überraschend. Am Mittwoch war der Rat der Stadt Leverkusen auf Antrag der Bürgerliste zu einer Sondersitzung zusammengekommen, als Alexander Lünenbach, Dezernent für Bürger, Umwelt und Soziales, über neueste Erkenntnisse der Behörde informierte. Sah der Luftreinhalteplan im ursprünglichen und vom Rat beschlossenen Entwurf unter anderen noch die Einrichtung einer grünen Umweltzone innerhalb des Stadtgebietes vor, um die Stickoxidbelastung in der Stadt dauerhaft zu verringern, so werde die Wirksamkeit dieser Maßnahme zunehmend in Frage gestellt, teilte der Beigeordnete mit. „Die Reduzierung der Grenzwerte kann auch ohne grüne Umweltzone erreicht werden“, sagte Lünenbach wörtlich.