Keine Grabungen in der Leverkusener City

Nach Bodenfund: keine Grabungen in der City

Wiesdorf Die Stadt Leverkusen verzichtet trotz des Fundes von etwa 100 Jahre alten Mauern in der City auf die Eröffnung einer archäologische Grabungsstelle. Dies bestätigte die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion.

Das bedeutet auch: Leverkusens Kulturdezernent Marc Adomat muss sich keine Gedanken über große Parkplätze in der Stadtmitte machen, um Platz für Busse mit bildungshungrigen Touristen aus China, Japan oder Düsseldorf zu schaffen. (An der Nobelstraße 78-82 bietet das Kolonie-Museum übrigens sehenswerte Einblicke in die Geschichte der Bayer-Arbeitersiedlungen).